Maia faz acusação grave contra Paulo Guedes: "proíbe a equipe de conversar com o Congresso"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez declarações graves contra o ministro da Economia Paulo Guedes. Ele disse que o ministro "tem proibido a equipe econômica de conversar comigo (...) Ontem, a gente tinha um almoço com o Esteves e com o secretário do Tesouro para tratar do Plano Mansueto, e os secretários foram proibidos de ir à reunião" edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que Paulo Guedes está boicotando o Congresso nas relações institucionais entre os entes. Maia disse que o ministro da Economia tem proibido sua equipe de dialogar com a casa legislativa, com vistas a aprovação de matérias

A reportagem do portal Uol destaca que “segundo auxiliares de Guedes, a justificativa dada para a restrição de contato com o Congresso é que é preciso organizar a articulação e deixar com quem é de direito. O ministro da economia tem dito que na sua pasta as decisões são técnicas e que não cabe a sua equipe fazer política.”

A matéria ainda acrescenta que “segundo uma fonte palaciana, Guedes estaria irritado com o fato de que Maia falava diretamente com secretários e não tratava de assuntos prioritários com ele. Com isso, deu a ordem para que tudo que chegasse do Congresso fosse repassado para ele, que é o titular da pasta.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.