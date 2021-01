Maia retira cargos de aliados de Arthur Lira na Câmara

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), exonerou servidores em cargos comissionados indicados por parlamentares do bloco de Arthur Lira (PP-AL), candidato a presidente na eleição para o comando da Casa que deve ocorrer no início de fevereiro. Aliado de Maia, Baleia Rossi (MDB-SP) também vai concorrer.

Existem atualmente cerca de 1.700 cargos de natureza especial (CNE) distribuídos entre ocupantes da Mesa Diretora e partidos políticos. Parlamentares afirmaram que, dessa quantia, o presidente tem direito a cerca de 200 cargos de livre nomeação, que às vezes cede a aliados, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo.

"Todo dia tem dezenas de mudanças em toda a estrutura de cargos da Câmara", disse Maia. "Da mesma forma que os líderes têm cargo, a Presidência tem também e pode mudar, não necessariamente tem relação com nada", complementou.

No grupo de Baleia estão as duas maiores bancadas: o PT, com 52 parlamentares, e o PSL, com 53. Partidos de centro, centro-direita e de esquerda completam a lista: PSB, PCdoB, PDT, MDB, PSDB, DEM, PV, Cidadania e Rede. São 11 legendas com 278 deputados.

O bloco de Lira tem 195 parlamentares e forte presença do centrão. As maiores bancadas são as do PL, com 43 deputados, e do PP, com 40.

