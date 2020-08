Maia toma café com Bolsonaro em encontro no Alvorada fora da agenda

Luciana Lima, Metrópoles - Antes de viajar para Minas Gerais, nesta quarta-feira (26/8), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio da Alvorada, onde tomaram café da manhã. Essa reunião não estava prevista na agenda oficial de nenhum dos dois e é a segunda em duas semanas. A primeira ocorreu na terça-feira passada (18/8).

Os dois encontros apontam uma reaproximação do presidente da Câmara com Bolsonaro. A relação havia se desgastado após apoio do presidente da República a manifestações contra Maia. Além disso, houve articulações encabeçadas pelo Planalto para ter um candidato à Presidência da Câmara, nas eleições marcadas para fevereiro do próximo ano.

Pesaram também as articulações feitas pelo próprio Bolsonaro para formar uma base na Câmara, distribuindo cargos ao chamado Centrão em troca de apoio e com objetivo de minar a hegemonia do grupo de Maia na Câmara.

