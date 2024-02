Maioria do STF condena mais 15 pessoas pela participação nos atos golpistas do 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar mais 15 pessoas pela participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). Não existe ainda uma definição sobre a punição, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (23) pela Carta Capital. Ministros do STF condenaram 86 pessoas pelo 8 de Janeiro. O Supremo recebeu 1.345 denúncias contra envolvidos nos atos.

O relator, Alexandre de Moraes, defendeu penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão. Acompanharam o entendimento do juiz os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Cristiano Zanin também votou por condenar os 15 réus, mas propôs penas menores. O magistrado foi seguido por Edson Fachin.

Os acusados de envolvimento nas manifestações terroristas estão respondendo pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

