Maioria no Supremo vota contra pedido feito pela PGR para suspender resolução do TSE sobre 'fake news'

247 - A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta terça-feira (25) a decisão do ministro Edson Fachin após o juiz não atende um pedido feito pelo Ministério Público para suspender trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que busca pagar mais rapidamente os conteúdos com desinformação das redes sociais no período eleitoral deste ano.

O TSE aprovou a medida na última quinta-feira (20). O tribunal pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar, em até duas horas, links com "fake news".

