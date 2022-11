Mais de 100 caminhões de bolsonaristas chegam ao QG do Exército em dia de relatório sobre urnas

Caminhões formaram uma fila de cerca de 4 quilômetros entre as regiões de Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante, em Brasília edit

Sputnik Brasil - Cento e quinze caminhões chegaram a Brasília para se juntar a um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Quartel-General do Exército nesta quarta-feira (9), dia em que o Ministério da Defesa deve entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seu relatório sobre o processo eleitoral deste ano.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Bolsonaro, apoiadores do presidente passaram a ir às ruas para protestar contra o resultado do pleito, fechando estradas pelo país e pedindo "intervenção federal" ou "intervenção militar" em frente a quartéis.

Conforme noticiou o portal UOL, os caminhões formaram uma fila de cerca de 4 quilômetros entre as regiões de Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante, em Brasília.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ao site que os 115 veículos se dirigiam ao QG do Exército. De acordo com a corporação, há um local reservado pelas Forças Armadas para receber os caminhões.

Mais cedo nesta quarta, o jornal Folha de S.Paulo informou que empresários de Mato Grosso e Goiás enviaram veículos de suas empresas com funcionários, bancando despesas para participar dos protestos.

Segundo o UOL, a PMDF afirma que "os caminhões permanecerão no Setor Militar Urbano (SMU)" e que a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes estão com acesso "restrito".

O Congresso Nacional é palco de reuniões de Lula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta.

