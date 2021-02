Mais de 2 mil motoristas tiveram CNHs suspensas no DF em 2020

Ana Karolline Rodrigues, Metrópoles - Em 2020, 2.107 motoristas tiveram as carteiras de habilitação suspensas no Distrito Federal. Desse total, 1.536 condutores (72,8%) sofreram a punição por estarem dirigindo sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas, sendo enquadrados no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas é uma infração gravíssima, que gera multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano, além da retenção do documento de habilitação e do veículo. Em caso de reincidência no período de até um ano, a multa sobe para R$ 5.869,40, e o direito de dirigir é cassado.

