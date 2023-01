Mais dois terroristas são presos pela polícia; um deles foi flagrado em cima de uma mesa no Planalto

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil prendeu mais dois terroristas bolsonaristas nesta segunda-feira (9) em Brasília. De acordo com reportagem do G1, um deles é um motoboy, de 43 anos, que foi flagrado em cima de uma mesa, no Palácio do Planalto, durante os atos.

O segundo terrorista preso é um analista de sistemas de 35 anos. Os nomes dos bolsonaristas não foram divulgados. Os dois foram localizados pela 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. No dia dos ataques.

Os detidos foram colocados à disposição da Justiça. Segundo os investigadores, as ações continuam para identificar mais suspeitos.

Ainda de acordo com a polícia, ambos não possuíam antecedentes criminais.

