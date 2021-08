Malafaia vai a Brasília para convencer Alcolumbre a pautar indicação de Mendonça ao STF

247 - O empresário e pastor Silas Malafaia, amigo de Jair Bolsonaro, pretende ir a Brasília na quarta-feira (25) para falar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), sobre a paralisação do processo de indicação do ex-ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com o jornal O Globo.

O interesse de Malafaia e de outros líderes evangélicos na indicação de Mendonça à Corte é a afinidade religiosa entre eles.

"Estarei em Brasília de quarta a sexta para falar com o senador Davi Alcolumbre. Sempre nos demos bem, ele é de um estado, o Amapá, com cerca de 40% da população composta por evangélicos', diz Malafaia.

