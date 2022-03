Mamãe Falei: Câmara aprova moção de repúdio à fala de Arthur do Val sobre ucranianas

Em áudios vazados, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, fez comentários machistas, discriminatórios e pornográficos sobre as refugiadas da Ucrânia edit

247 - O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira, 8, uma moção de repúdio às declarações do deputado estadual Arthur do Val, aliado do ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), sobre as mulheres ucranianas durante viagem à Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia.

Em áudios vazados, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, fez comentários machistas, discriminatórios e pornográficos sobre as refugiadas do país. Diante dos comentários, Mamãe Falei é acusado de turismo sexual e é alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Diante da repercussão negativa, alegando que não quer prejudicar o MBL, Arthur do Val declarou que vai se retirar da política e não vai concorrer a novo mandato nas próximas eleições.

Segundo a coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão (PP-DF), afirmou que a Câmara dos Deputados não pode se calar diante dos atos de Mamãe Falei.

"São atos de um parlamentar que deveria defender toda a sociedade e nos envergonha internacionalmente. Essa moção de repúdio está sendo analisada em um momento simbólico", disse.

Arthur do Val saiu do Podemos, como destacou o vice-líder do partido, o deputado federal José Nelto. "Ele já não pertence mais ao nosso partido, mandamos toda a nossa solidariedade às mulheres ucranianas que estão sofrendo com essa guerra terrível e também a todas as mulheres do nosso país", declarou.

