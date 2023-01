“Mandado de prisão” contra Moraes no CNJ foi feito com credencial

Apoie o 247

247 - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) bloqueou a credencial que pôs no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O documento determinava a prisão do juiz pelo próprio magistrado. São os tribunais que alimentam o sistema com informações.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (5) pela coluna de Paulo Cappelli, no site Metrópoles, a ordem de prisão contra Moraes não foi consequência de um ataque hacker ao CNJ, mas de uso indevido do sistema.

O CNJ e a Polícia Federal apuram se o dono da credencial a usou com má-fé ou se ela foi roubada ou clonada.

