Manifestante joga tinta vermelha no Palácio do Planalto

Um manifestante jogou tinta vermelha em frente ao Palácio do Planalto como uma forma de protesto contra Jair Bolsonaro. Com popularidade em queda, o governo passou a ser alvo de mais críticas após fazer mudança na maneira de fazer a divulgação das estatísticas do coronavírus edit

247 - Tinta vermelha foi jogada nas imediações da cerca que faz a separação entre o Palácio do Planalto e a rua, na manhã desta segunda-feira (8). Funcionários da limpeza foram acionados para tirar a tinta do local. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o rapaz que jogou a tinta foi levado para a Polícia Federal.

Com popularidade em queda, o governo Jair Bolsonaro passou a ser alvo de mais críticas após fazer mudança na maneira de fazer a divulgação das estatísticas do coronavírus. Não serão mais apresentadas de maneira acumulada as conformações e a mortes provocadas pela doença, ou seja, casos e óbitos desde o registro do primeiro caso, em fevereiro. No site sobre a Covid-19 o governo levará em conta apenas a quantidade de casos e óbitos registrados nas 24 horas anteriores à publicação dos números.

Bolsonaro voltou a ser alvo de protesto neste domingo (7). Além de impor uma agenda de corte de direitos e congelamento de investimentos públicos, ele estimulou atos de rua a favor dele, contrariando recomendações de autoridades de saúde, que pedem isolamento social para diminuir a aceleração do contágio.

No cenário de crises política, econômica e da saúde, Bolsonaro também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de interferência na Polícia Federal, conforme denunciou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Outra frente de investigação na Corte é que trata da disseminação de fake news por apoiadores dele para melhor a sua imagem e difamar adversários políticos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.