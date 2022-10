Manifestantes fazem ato contra a pedofilia após declaração de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Manifestanes fizeram nesta quarta-feira (19) em Brasília (DF) um protesto contra a pedofilia após Jair Bolsonaro (PL) afirmar na última sexta-feira (14) que "pintou um clima" com adolescentes quando ele fez um passeio de moto na comunidade de São Sebastião, nos arredores da capital federal, e conheceu algumas refugiadas venezuelanas.

"Conselho Tutelar, a boate vigilante. Lembrar é combater, esquecer é permitir", gritaram os manifestantes, de acordo com o portal G1.

Na Câmara dos Deputados, aliados de Bolsonaro impediram a análise de um projeto que torna a pedofilia crime hediondo.

O PT foi ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para mostrar o vídeo com as declarações feitas pelo chefe do Executivo federal.

Eleições

Na pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (19), o candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou seis pontos percentuais à frente de Bolsonaro na disputa pelo segundo turno marcado para o dia 30 de outubro.

Os números do Ipespe, divulgados nessa terça (18), e do Ipec, publicados na última segunda-feira (17), também apontaram o ex-presidente em primeiro lugar.

O petista conseguiu 48% dos votos válidos e Bolsonaro 43% no primeiro turno.

