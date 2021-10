Manifestantes promovem ato em memória aos 600 mil mortos pela Covid-19

Com cartazes estampando o número, os integrantes do protesto entoaram gritos de "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro Genocida" edit

Metrópoles - Na manhã desta sexta-feira (8), um grupo de manifestantes promoveu ato em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Eles levaram cruzes em memória à marca de 600 mil mortos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O ato também pediu o impeachment de Bolsonaro.

Segundo Nonato Souza, do Núcleo em Defesa da Democracia, o movimento é para mostrar à sociedade que as mortes em decorrência do vírus poderiam ser evitadas, “se não fosse essa onda de negacionismo que assola nosso país”. “Viemos para mostrar que não se banalize: não é um número em si, são vidas que se foram”, afirmou.

Os manifestantes entoaram gritos pedindo a saída do presidente além de outras pautas como o veto de Bolsonaro ao projeto que distribuiria gratuitamente absorventes higiênicos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

