Manifesto "O Brasil escolheu a democracia" é lançado nesta quinta na Câmara dos Deputados

247 - Representantes da sociedade civil, parlamentares, juristas e lideranças de diversos movimentos populares, organizações sociais e partidos políticos lançaram na manhã desta quinta-feira (22) no Salão Verde da Câmara dos Deputados o manifesto “O Brasil escolheu a democracia”, onde "expressam publicamente seu apoio incondicional à democracia como sistema político essencial para a proteção e promoção dos direitos humanos, das liberdades e garantias previstas na Constituição do Brasil", conforme relata o site do PT.

O manifesto é uma resposta às revelações feitas pela Polícia Federal sobre os preparativos para um golpe de Estado por parte dos bolsonaristas entre 2022 e 2023. "Este alerta à sociedade se faz necessário diante da reação contra a legalidade democrática por parte daqueles que comandaram, organizaram e financiaram os atentados e a barbárie em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Incapazes de contrapor os gravíssimos fatos revelados nas investigações da Polícia Federal, sob supervisão do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, os mesmos elementos manifestam-se agora contra a Justiça, a democracia e o estado de direito".

O texto destaca ainda que "a trama golpista não começou na reunião ministerial em que se discutiu uma 'virada de mesa' nem se encerrou com a firme repulsa das instituições e da sociedade aos atentados contra as instituições de 8 de janeiro". Na sequência, o manifesto critica a convocação de um ato por parte de Jair Bolsonaro (PL) para o próximo dia 25. Espera-se que a ocasião seja usada para atacar as investigações e o próprio Judiciário. "A reação organizada contra o Inquérito caracteriza a continuidade daquele golpe, pela busca da impunidade de seus comandantes. Ousam, mais uma vez, ameaçar as instituições e afrontar o exame judicial de seus atos, no devido processo legal, com direito à defesa, à presunção de inocência e sob o estado democrático de direito que tentaram destruir".

"Não há como entender a reação dos golpistas de outra forma que não seja a de mais um ataque à democracia, apesar dos argumentos falaciosos de quem a convoca, organiza e financia com recursos de origem obscura. Não há como considerar normais, na democracia, manifestações em benefício exclusivo de quem nunca aceitou viver sob seus preceitos. Aqueles que se associarem a elas, seja qual for o pretexto, estarão flertando com o golpismo e rompendo com o caminho que o Brasil escolheu: o caminho da democracia. Só assim poderemos construir um país mais justo, enfrentar as desigualdades, garantir emprego, renda, acesso à terra, educação e saúde, buscando o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável", finaliza.

