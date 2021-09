Marcelo Auler agradece apoio durante sua infecção por Covid-19 em Brasília

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Marcelo Auler informou que está se recuperando bem após testar positivo para Covid-19. Ele se encontra isolado em um hotel em Brasília e afirmou que os sintomas não foram mais graves pois já havia tomado as duas doses da vacina Coronavac.

Leia a íntegra da carta que Auler escreveu dando detalhes de sua recuperação:

Bom dia a todas e todos

PUBLICIDADE

Nos últimos dias dezenas (centena?) de mensagens de carinho, apoio e força pipocaram no meu WhatsApp, no Facebook e no e-mail de amiga(o)s, colegas, conhecidos, e até admiradores à distância em solidariedade ao fato de eu ter contraído o coronavírus, aqui em Brasília, onde estou tentando acompanhar o trabalho da CPI da Pandemia.

Foram iniciativas, das formas mais variadas – não faltaram nem mesmo três garrafas de Cajuína deixadas no hotel para ajudar minha hidratação - que me deram força e massagearam meu ego e meu coração.

Fundamental também as orações, rezas, e energias positivas enviadas por muitos, a começar pelos meus familiares, incluindo as irmãs e irmãos, à frente o padre Gustavo Auler.

PUBLICIDADE

Algo que jamais esquecerei. Por elas serei eternamente grato sem ter como retribuir à altura.

Sem dúvida que graças à Providência Divina – que não me abandonou – e às duas doses da CoronaVac, administradas em março e abril passado, este fumante inveterado conseguiu superar esta contaminação sem efeitos colaterais ou nenhuma outra consequência mais danosa à minha saúde.

PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo em que renovo o agradecimento por todo este carinho e por toda a força, esclareço que, vencido os dez primeiros dias dos primeiros sintomas da minha contaminação, e já sabendo que hoje não sou mais transmissor do vírus, com a orientação do meu médico clínico que me atende há 33 anos, Sérgio Abramoff, hoje começo, de forma lenta, gradual e pontual, a sair da quarentena que me impus, no apart-hotel onde me hospedo, desde a confirmação da contaminação.

Algo que farei com cautela e respeitando os protocolos de segurança, como uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, evitando aglomerações, etc.

Renovo aqui meus agradecimentos a todos, começando pelo Abramoff, pela dra. Jacqueline que me atendeu no Hospital Brasília, passando pelo apoio das minhas filhas, que não cansam de renovar as demonstrações de amor ao pai, por minhas irmãs e irmãos, pela Fernanda Reis, Pâmela e Priscila, e pelos amigos e colegas, alguns velhos companheiros de caminhada, outros mais recentes, mas todos com importantes participações na minha vida.

PUBLICIDADE

Agradeço ainda ao apoio que não faltou das equipes do Brasil247 – aqui personificado na figura da Gisele, sem esquecer os demais como Mauro Lopes, Paulo Emílio, Dayane, etc. – e do JornalGGN, do meu amigo e irmão Nassif, sites para os quais consegui, mesmo contaminado, dar prosseguimento no acompanhamento da CPI.

Agradeço por fim aos profissionais da saúde deum modo em geral, que de forma dedicada superam as dificuldades impostas por um governo negacionista que contribuiu com a morte de quase 600 mil brasileiros, e persistem lutando para que grande parte da nossa população sobreviva a essa tragédia.

Viva o SUS!

Abraços fraternos a todas e todos.