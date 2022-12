Marcelo Uchôa sobre Silvio Luiz de Almeida: 'tem sensibilidade para tocar com zelo políticas transversais de direitos humanos'

Apoie o 247

ICL

247 - O jurista Marcelo Uchôa disse nesta quinta-feira (22) que o filósofo jurídico Silvio Luiz de Almeida tem condições intelectuais e sensibilidade para colocar em prática as políticas de direitos humanos necessárias para o Brasil. Almeida será ministro dos Direitos Humanos a partir de janeiro.

"Silvio Almeida é uma pessoa formidável. Não só intelectualmente como referência em racismo estrutural, mas tb como conhecedor da Justiça e imensa sensibilidade para tocar com zelo as mais diversas políticas transversais de direitos humanos. Será um grande ministro", escreveu o jurista no Twitter.

O pesquisa Silvio Luiz de Almeida falou sobre a importância de ter aceitado o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministro.

Silvio Almeida é uma pessoa formidável. Não só intelectualmente como referência em racismo estrutural, mas tb como conhecedor da Justiça e imensa sensibilidade para tocar com zelo as mais diversas políticas transversais de direitos humanos. Será um grande ministro. @silviolual — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) December 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.