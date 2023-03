Marcelo Zero defende tributação sobre exportações de petróleo cru: "não é jaboticaba"

Apoie o 247

247 - O sociólogo Marcelo Zero defendeu nesta quarta-feira (1) o anúncio do Ministério da Fazenda de taxar temporariamente a exportação de petróleo cru para compensar a alta nos preços dos combustíveis após a reoneração dos impostos federais.

Marcelo Zero, que é especialista em Relações Internacionais, destacou que a tributação de exportações "não é jabuticaba" nem "tango argentino". "Segundo a OMC, cerca de um terço de seus membros aplica algum tipo de imposto às exportações. O Brasil já impunha impostos às exportações de alguns produtos, como armas e munições, tabaco, castanhas etc", afirmou.

Para o sociólogo, o novo imposto provisório às exportações de óleo cru não trará nenhum prejuízo à Petrobrás. "O custo de produção do barril no pré-sal é de cerca de US$ 10,00. O preço do Brent está em US$ 84,13. Tem muita 'gordura' para absorver, com sobras, esse imposto", afirmou Marcelo Zero.

O novo imposto garantiria a arrecadação da União para recuperação das contas públicas e ainda teria o efeito benéfico de estimular o refino de combustíveis no país.

A criação do imposto de 9,2% sobre a exportação será feita por meio de Medida Provisória (MP) que será encaminhada ao Congresso Nacional. A expectativa é que a medida gere R$ 6 bilhões ao governo.

