Maria do Rosário é atacada por bolsonaristas nas redes após vídeo em que enfrenta Daniel Silveira (vídeo)

247 - Circula nas redes sociais vídeo do momento em que a deputada Maria do Rosário (PT) enfrentou o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB) na Câmara dos Deputados. O vídeo circulou por perfis bolsonaristas nas redes sociais nesta segunda-feira, 16.

Os bolsonaristas passaram a chamar deputada, que também enfrentou Jair Bolsonaro na Câmara quando ele era deputado federal, de “louca”, entre outros insultos.

O vídeo mostra um bate-boca entre a deputada petista, o parlamentar bolsonarista e apoiadores de Silveira. “Cadê os seguranças da Câmara dos Deputados?”, chegou a questionar Maria do Rosário. “Vai buscá-lo”, pede a deputada, enquanto Silveira vai saindo do local aos risos.

Insanidade total! Será que o Daniel deve processar a Maria por assédio? Qual é a opinião de vocês? pic.twitter.com/PA8qQEJGhv — Deputado Daniel Silveira (@ApoioSilveira) May 16, 2022

No Twitter, Maria do Rosário respondeu: “o video q tá rolando aqui no twitter é + uma prova de q essa direita podre só sobrevive de atacar quem trabalha. Mostra bem o tipo de gente que são. Aliás, alguém sabe se já trocaram a pilha da tornozeleira do tal deputado? Assunto pra ele não tá faltando…”

O video q tá rolando aqui no twitter é + uma prova de q essa direita podre só sobrevive de atacar quem trabalha. Mostra bem o tipo de gente que são. Aliás, alguém sabe se já trocaram a pilha da tornozeleira do tal deputado?



Assunto pra ele não tá faltando... — Maria do Rosário (@mariadorosario) May 16, 2022

