Maria Paula se filia ao União Brasil para disputar as eleições

247- A atriz Maria Paula, que ficou conhecida pela participação no programa humorístico Casseta e Planeta, se filiou ao União Brasil, novo partido do juiz suspeito Sergio Moro, a convite do senador José Antônio Reguffe, informa reportagem no portal Correio Braziliense.

A ex-humorista que está afastada das telas nos últimos anos ainda vai decidir a que cargo concorrer. Será uma espécie de coringa, com possibilidade de integrar a chapa majoritária ou disputar ao mandato de deputada federal.

