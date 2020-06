Marido de Sara Winter e mais dois são presos após soltarem rojões em frente a presídio no DF

Revista Fórum - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na tarde desta quarta-feira (17), o marido da bolsonarista Sara Winter e outros dois homens. O grupo soltava rojões em frente à Penitenciária Feminina do Gama, conhecida como Colméia.

Trata-se da unidade prisional para onde foi transferida a extremista, também nesta tarde. Antes, ela estava na sede da Polícia Federal em Brasília.

Presa desde segunda-feira (15), Sara foi detida no âmbito do inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga a organização de atos golpistas e ameaças contra os ministros da Corte. Ela também é investigada por ter ameaçado nas redes sociais o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito.

