Mario Frias sofre infarto agudo no miocárdio e é internado na UTI em Brasília

247 - O ex-secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias (PL), sofreu um infarto agudo no miocárdio na noite desta segunda-feira (4) e foi internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, de Brasília.

De acordo com boletim médico publicado nas redes sociais do atual pré-candidato a deputado federal por SP na manhã desta terça-feira (5), ele foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos e segue internado, sem previsão de alta hospitalar.

Em dezembro de 2020 e em maio de 2021, Frias já havia sido internado com princípio de infarto e passado por procedimentos de cateterismo.

Na publicação do ex-secretário, sua equipe também informou que ele cancelou todos os compromissos agendados para os próximos dias.

