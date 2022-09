Marqueteiro de Bolsonaro não aparece na prestação de contas ao TSE

Apoie o 247

247 - Marqueteiro do comitê de Jair Bolsonaro (PL), Sérgio Lima não apareceu na prestação de contas da campanha entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O publicitário afirmou que está atuando sem receber dinheiro.

"Eu não estou me remunerando na campanha. Não estou trabalhando de graça, mas pensando no futuro. No momento, não estou precisando me remunerar, tem gente que precisa mais do que eu", disse Lima em entrevista ao jornal O Globo.

De acordo com a legislação, quem ocupa cargos eletivos deve informar à Justiça Eleitoral as contribuições que receberem. O candidato deve declarar ao TSE um valor estimado do trabalho voluntário.

O publicitário Sérgio Lima comentou sobre a possibilidade de a campanha declarar o seu trabalho como uma doação, como exige a lei. "Isso vou consultar os advogados. Não tinha nem pensado", afirmou.

