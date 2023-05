Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi preso pela PF na vila militar de Brasília

Cid mora no complexo militar e foi preso nesta manhã em operação contra fraude em dados de vacinação edit

Apoie o 247

Google News

247 - Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel do Exército Mauro Cid foi preso na manhã desta quarta-feira (3) dentro da vila militar de Brasília. Ele mora no local, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

"O ex-ministro de Bolsonaro, candidato a vice da sua chapa e general da reserva , Braga Netto, foi quem comunicou a prisão a membros do PL e mostrou irritação pela ação da PF ter sido realizada numa área militar”, diz a reportagem.

Cid e outros cinco foram presos no âmbito da Operação Venire, deflagrada com o objetivo de apurar a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.