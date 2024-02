MDB anuncia intenção de lançar candidato à Presidência da Câmara em 2025, afirma líder do partido

Apoie o 247

247 - O líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL), declarou que o partido está decidido a apresentar um candidato para concorrer à Presidência da Casa nas eleições previstas para 2025. De acordo com informações da jornalista Basília Rodrigues, da CNN Brasil, a afirmação vem como um sinal claro da intenção da legenda em reassumir uma posição de destaque no cenário político nacional.

Bulhões ressaltou que o MDB buscará construir um consenso em torno de um único nome, visando fortalecer a representatividade do partido e seus aliados no legislativo federal.

Vale ressaltar que a última representação do MDB na Presidência da Câmara foi durante o mandato de Eduardo Cunha, que abriu a casa para votar o golpe contra a presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016.

