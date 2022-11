MDB indica nomes para compor transição; no conselho político, Renan Calheiros e Jader Barbalho

Apoie o 247

ICL

247 - Convidado na terça-feira (8) pela presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), para compor a equipe de transição do novo governo federal, o MDB divulgou nesta quarta-feira (9) os nomes indicados para integrar o gabinete.

Para o conselho político, a sigla indicou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jader Barbalho (MDB-PA)

Para a área de assistência social, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e Reinaldo Takarabe, secretário-executivo do MDB Nacional.

Por fim, para o setor de Indústria, Comércio e Serviços, o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto.

No encontro de terça entre Gleisi e o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), a petista falou abertamente sobre o desejo do novo governo Lula de contar com o apoio dos emedebistas no Congresso Nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.