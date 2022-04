'MDB não pretende boicotar Simone Tebet', diz Eunício Oliveira antes de jantar com Lula

"Não tem traição", afirmou o ex-presidente do Senado e presidente do MDB do Ceará, Eunício Oliveira, antes de um jantar de membros da sigla com o ex-presidente Lula edit

247 - O ex-presidente do Senado e presidente do MDB do Ceará, Eunício Oliveira, afirmou nesta segunda-feira (11) que a intenção do encontro de membros da sigla com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é de "boicotar" a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência.A declaração foi concedido a jornalistas antes de jantar com o petista.

"Não estamos fazendo o jantar para boicotar a candidatura da Simone, falei com o presidente do partido que ia fazer essa reunião. Não tem traição", reforçou em conversa com jornalistas, pouco antes de entrar o petista. O relato foi publicado pelo portal Uol.

O parlamentar demonstrou estar desacreditado com a terceira via para as eleições deste ano. "A terceira via já tem quatro candidatos, a meu ver a eleição vai acabar entre Lula e [o atual presidente Jair] Bolsonaro", disse.

Pesquisa

O levantamento Ipespe, patrocinado pela XP Investimentos, divulgado nesta segunda-feira (11), apontou o ex-presidente com 34% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, do PL (30%).

A senadora Simone Tebet apareceu na quinta posição, com 2% dos votos.

O PT marcou para o dia 7 de maio o lançamento da pré-candidatura de Lula.

