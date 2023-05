MDB negará pedido de bolsonaristas do partido para integrar CPMI do 8 de janeiro

Líder do partido na Câmara está mais inclinado a escolher membros do MDB que sejam mais alinhados ao governo Lula ou considerados “mais neutros” edit

247 — Os deputados bolsonaristas do MDB terão seu pedido negado para integrar a CPMI das invasões golpistas do 8 de janeiro, conforme deve ser anunciado pelo líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões, informou o Metrópoles .

Embora pelo menos dois deputados emedebistas aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro tenham solicitado a indicação, Bulhões está mais inclinado a escolher membros do MDB que sejam mais alinhados ao governo Lula ou considerados “mais neutros”, segundo a reportagem.

As vagas do MDB na comissão serão ocupadas por Rafael Brito e Emanuel Pinheiro na Câmara e Renan Calheiros e Eduardo Braga no Senado, ambos provavelmente candidatos à relatoria.

O PT trabalha para que um senador aliado ao Palácio do Planalto assuma a relatoria, enquanto a presidência do colegiado deve ser indicada por Arthur Lira, que pode escolher um parlamentar do União Brasil, como Arthur Maia ou Celso Sabino.

