Médico diz que jovem internada após cheirar pimenta tem lesão irreversível no cérebro

247 - A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, teve uma lesão irreversível no cérebro por falta de oxigenação no órgão do sistema nervoso. A informação foi divulgada pelo médico Rubens Dias, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, capital de Goiás. Thais passou mal no último dia 17 de fevereiro depois de cheirar um vidro de pimenta em conserva. Ela ficou mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o profissional de saúde, a lesão foi causada após a parada cardíaca de Thais, o que gerou a falta de oxigenação no cérebro. Ele disse que a jovem pode melhorar, mas existe a hipótese de ela não conseguir voltar à total normalidade.

"O que ela teve foi um período que o cérebro não tem oxigenação devida, porque o coração não estava bombeando sangue para o corpo. E ele gera uma lesão que é irreversível e tem um potencial de gravidade muito grande", afirmou Rubens Dias ao portal G1.

"Em relação ao prognóstico neurológico dela, a gente espera uma lesão neurológica grave. O que a gente tem de perspectiva é que, voltar às atividades normais dela, isso dificilmente vai acontecer. O cérebro pode ter uma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais, infelizmente, não", acrescentou.

