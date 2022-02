Membros do MDB se reúnem para discutir convite de filiação a Geraldo Alckmin

Apoie o 247

247 - Lideranças do MDB estão reunidas nesta terça-feira (8) para discutir um possível convite de filiação ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, cotado para ser vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, se a legenda emedebista formalizar um convite a Alckmin, será para ele vice na chapa de Lula pelo partido.

Atualmente a pré-candidata do MDB ao Planalto é a senadora Simone Tebet (MS), que rejeita não pretende deixar de concorrer no pleito de outubro.

Ex-PSDB, Alckmin também estaria sendo sondado pelo PSD, dirigido nacionalmente por Gilberto Kassab. O dirigente, no entanto, confirmou diálogos com o PT, mas destacou que a prioridade da sigla pessedista é a candidatura própria à presidência da República.

