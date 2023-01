Mentor do golpe: terroristas reproduziram declarações de Bolsonaro em invasão a Brasília

Falas do ex-presidente "plantaram a semente" do terrorismo golpista que assolou Brasília no dia 8 edit

247 - Um levantamento do jornal O Estado de S. Paulo aponta que os terroristas golpistas que invadiram Brasília no dia 8 tiveram como inspiração declarações de Jair Bolsonaro (PL) , reproduzindo discursos do ex-presidente em gritos de guerra, pichações e até mesmo em vestimentas.

O levantamento analisou mais de 30 horas de vídeos publicados pelos terroristas bolsonaristas durante a invasão às sedes dos Três Poderes e comparou as falas dos líderes do movimento às declarações do próprio Bolsonaro nos meses que antecederam o evento.

Um dos vídeos analisados mostra uma golpista não-identificada afirmando no acampamento bolsonarista de Brasília, três dias antes da invasão terrorista, que “o Bolsonaro plantou a sementinha. A sementinha que ele plantou na gente germinou e fez a gente abdicar, abrir mão da nossa vida, da nossa família, e tá aqui lutando pela aquela sementinha que ele plantou no nosso coração”.

Confira algumas das semelhanças encontradas pelo Estadão nos discursos dos terroristas com o de Bolsonaro, comprovando a mentoria do ex-presidente nos atos antidemocráticos:

PODER POPULAR

- “Quantas vezes eu ouvi pelas ruas: todo poder emana do povo. Isso é verdade? Vocês estão aprendendo.” (Bolsonaro, em discurso na Convenção do PL, 24 de julho)

“Todo poder emana do povo. O Brasil é nosso, O pessoal invadiu o Congresso, invadiu o STF, é tudo nosso.” (Joelson Sebastião Freitas, durante invasão do Congresso, 8 de janeiro)



FORÇAS ARMADAS

- “Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, quem decide para onde vão a Câmara e o Senado são vocês também.” (Bolsonaro, em discurso na frente do Palácio da Alvorada, 9 de dezembro)

- “Eu postei lá um vídeo do Bolsonaro. Ele conta que as Forças Armadas nunca vão dar um golpe. Tudo parte do povo. É por isso que vamos sitiar Brasília. Nós vamos cercar os três poderes.” (Ana Priscila Azevedo, acampamento perto do QG do Exército, 5 de janeiro)



CONTRA O SUPREMO

- “Esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo.” (Bolsonaro, em discurso na Convenção do PL, 24 de julho)

“Não seria interessante escrever nela: Supremo é o povo? Pega essa tinta aí e escreve nela: Supremo é o povo.” (Fabrizio Cisneros, durante invasão do Supremo, 8 de janeiro)

