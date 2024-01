Mercadante celebra nomeação de Lewandowski ao Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, saudou a nomeação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça. Ele substituirá Flávio Dino, que passará a ocupar uma vaga na Corte a partir de fevereiro, após ser indicado pelo presidente Lula e aprovado pelo Senado Federal.

Mercadante destacou a trajetória na vida pública de Lewandowski e o compromisso do ex-magistrado com a democracia, e expressou seu desejo de fomentar parcerias entre o banco e a pasta da Justiça, em especial na região amazônica.

O presidente do BNDES também disse que buscará com Lewandowski fortalecer iniciativas de combate ao crime organizando, gerando paz aos brasileiros. Leia abaixo a íntegra da nota de Mercadante:

O presidente Lula faz uma grande e acertada escolha ao nomear o ministro Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. De trajetória na vida pública que dispensa apresentações, Lewandowski sempre manteve profundo compromisso com a democracia e com a defesa dos direitos individuais e coletivos, especialmente em momentos decisivos da nossa história.

Tenho certeza de que no Ministério da Justiça e Segurança Pública, terá papel central para avançarmos no enfrentamento do crime organizado, na consolidação do Sistema Único de Segurança Pública e no fortalecimento das autoridades policiais, levando paz para as famílias. Lewandowski é a pessoa certa no lugar certo.

Desde já, deixo minha saudação ao ministro Lewandowski e me coloco à disposição para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o BNDES sigam avançando em parcerias e ações estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, como o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Amas), que conta com R$ 318 milhões do Fundo Amazônia para a implementação de estruturas da PF, da PRF e das polícias de nove estados da Amazônia Legal para ações de segurança e defesa da floresta amazônica contra o desmatamento.

