Mercadante diz que "organograma do governo está praticamente pronto"

247 - Coordenador dos Grupos Técnicos (GTs) do gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou nesta quinta-feira (8), em Brasília (DF), que o organograma do próximo governo está "praticamente pronto".

"Estamos desenhando o organograma do futuro governo. Está praticamente pronto, pelos diálogos que tivemos com o presidente Lula, ele ainda pode fazer alguns ajustes, mas acho que a construção está definida", disse Mercadante.

"É importante que saibam as condições que estamos assumindo. Quebraram o Estado brasileiro. Perguntei se os residentes médicos receberam, se estudantes de mestrado, doutorado, vão em uma farmácia popular e vejam se tem remédio. Não tem. Um governo completamente paralisado.

O ex-ministro disse esperar que a vitória do Brasil sobre a Croácia "coroe os novos ministros", que serão anunciados em coletiva de imprensa por Lula nesta sexta-feira (9).

