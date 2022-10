"Merval deve uma autocrítica ao país em relação a Moro", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247 desta terça-feira (18), disse que o colunista Merval Pereira, do jornal O Globo, deveria fazer uma autocrítica ao país em relação ao ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil). Em sua coluna no periódico, Merval atestou a parcialidade de Moro ao participar, como assessor de Jair Bolsonaro (PL), do debate da Band no último domingo (16).

"O Merval deveria ter uma autocrítica, dizer o seguinte: 'desculpe, eu induzi vocês a erro. Desculpe, eu ajudei a promover uma pessoa à condição de herói, mas na verdade o cara não valia nada'", disse.

Merval já afirmou que sempre apoiou o ex-juiz e a operação Lava Jato, e admitiu que foi um ‘erro de avaliação’.

Assim como Merval, Diogo Mainardi também foi citado por Carvalho como responsável pela ascensão de Moro. "Eles são pais do Sergio Moro, eles estão reclamando do filho, dizendo 'poxa, não esperava isso do meu filho. Eu criei o menino com tanto carinho, menti tanto'. [Eles] sabiam que o que o Moro estava fazendo [na Lava Jato] era qualquer coisa, menos ação judicial. Isso eles sabiam, o Merval é um cara muito experiente, o Diogo Mainardi também. Eles enganaram muita gente, e enganaram porque estavam criando um filho, e agora viram que esse filho só tem um projeto com ele próprio", apontou Joaquim.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.