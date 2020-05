Mesmo com sintomas da Covid-19, médica é orientada por chefe a dar plantão em hospital público do DF

O caso aconteceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), no Distrito Federa. Em conversa por mensagens, ela disse que poderia apresentar risco aos colegas, mas a determinação foi mantida pelo chefe da UTI edit

247 - Uma médica que trabalha na Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), no Distrito Federal, foi orientada a trabalhar em um plantão, mesmo com sintomas de coronavírus, na última sexta-feira (22). A unidade é referência nos casos de Covid-19 no DF.

A ordem partiu do chefe da UTI, Vitor Bittencourt, nomeado para o cargo há pouco mais de duas semanas. Em conversa por mensagens, ela disse que poderia apresentar risco aos colegas, mas a determinação foi mantida. No sábado (23), seu teste deu positivo para o coronavírus.

"Qualquer coisa, no plantão da semana que vem, você não vem. Mas, hoje, não tem mais horário para achar substituto pra você", disse Bittencourt à médica plantonista.

A Secretaria de Saúde informou ao portal G1 que o último plantão da médica foi na sexta-feira (22) e que, nesse dia, seu quadro clínico era "bom" e "não havia sido realizado nenhum exame".

De acordo com a pasta, a médica foi afastada das atividades no hospital desde o teste positivo.

