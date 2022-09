Michelle alfineta ex de Bolsonaro e Jair Renan sai em defesa da mãe: "Tem direito de usar sobrenome do meu pai"

Apoie o 247

ICL

247 - O filho 'zero-quatro' de Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, saiu em defesa da mãe, Ana Cristina Valle, após ela ser alvo de uma 'alfinetada' da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que chamou de "alpinistas" aqueles que utilizam o sobrenome do atual chefe do Executivo para fazer campanha política. A informação é do Blog do Noblat no Portal Metrópoles.

Cristina foi casada com o atual ocupante do Palácio do Planalto por 16 anos e, atualmente, mesmo depois de divorciada, ela ainda utiliza o sobrenome 'Bolsonaro' em sua candidatura à deputada distrital pelo DF.

Michelle, então, ao defender a candidatura do próprio irmão Eduardo Torres (PL), afirmou: “Em Brasília, o meu irmão é o nosso único candidato ao cargo de deputado distrital. Não existe apoio a nenhum outro candidato. Fica o alerta para os ‘alpinistas’ que estão tentando subir na vida usando nosso sobrenome.”

Foi aí que Jair Renan interveio com uma série de 'stories' no Instagram, na noite deste sábado (24), em defesa da mãe: “Minha mãe Cristina Bolsonaro teve uma história de vida com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, onde foram casados por 16 anos, e sou fruto desta relação; onde houve parceria e muito amor. Portanto, não podemos negar o fato de que minha mãe teve sua contribuição com a chegada do meu pai à Presidência da República. Por esse motivo, minha mãe, Cristina Bolsonaro, tem o direito de usar o sobrenome nome do meu pai, não por vaidade, mas por fato e direito.”

“Aos supostos alpinistas me ajudem a identificar quem realmente tem o direito de fazer uso do nome Bolsonaro bem como a imagem?”, ironizou o filho zero-quatro de Bolsonaro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.