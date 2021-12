Michelle Bolsonaro chama de 'intolerância religiosa' críticas por celebrar aprovação de Mendonça no STF

André Mendonça tomará posse no Supremo Tribunal Federal no dia 16 de dezembro edit

Carta Capital - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse nesta segunda-feira 6 que considerou ‘intolerância religiosa’ e ‘desamor’ as reações diante à sua comemoração com a aprovação de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal.

“Usarei 1 Coríntios 2:10-14 para responder à intolerância religiosa e o desamor de muitos a meu respeito, por celebrar a vitória do meu irmão em cristo André Mendonça”, destacou a esposa de Bolsonaro em um story no Instagram. O trecho a que ela se refere diz ‘”Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente”.

Michelle Bolsonaro fez a manifestação ao compartilhar uma reportagem que afirma que ela virou ‘chacota’ na web após comemorar a nomeação de André Mendonça. A primeira dama recebeu a notícia com pulos de alegria, chegou a declarar um ‘Glória a Deus’, além de declarações em língua desconhecida.

Aprovado na quarta-feira, 1º, pelo Senado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça tomará posse no dia 16 de dezembro, às 16 horas, conforme informou na quinta-feira, 2, a assessoria de imprensa da Corte por meio de nota.

