Michelle Bolsonaro é linchada nas redes após atuar para favorecer empresas de amigos

247 - Políticos foram às redes sociais criticar Michelle Bolsonaro após a informação de que a primeira-dama agiu, pessoalmente, para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo no auge da pandemia. "Queremos investigação já!", afirmou o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP).

"Michelle Bolsonaro interferiu na Caixa Econômica para que empresários bolsonaristas fossem favorecidos com empréstimos do governo. Vamos exigir investigação", escreveu o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) Twitter.

"Respeitar o princípio da IMPESSOALIDADE pra quê? No clã Bolsonaro só tem fora da lei!", afirmou o deputado federal José Guimarães (PT-CE).

De acordo com a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (RS), "no governo Bolsonaro, a mamata é a única instituição que segue funcionando...".

"A mamata não ia acabar?", questionou o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ).

"Da familicia ninguém se salva!", afirmou o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP).

O deputado federal Henrique Fontana (PT-RS) disse que membros do clã presidencial "se aproximaram do poder com o único objetivo de ajudarem a si mesmos".

