Michelle Bolsonaro prepara ingresso na política após deixar o Planalto

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro está se preparando para ingressar na vida política após deixar o Palácio do Planalto, no dia 1 de janeiro, quando o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumirá a chefia do Executivo Federal. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, ela irá presidir o PL Mulher. “Em troca, ganhará um salário do partido onde seu marido será presidente de honra”, diz a reportagem.

Na segunda-feira (19), Michelle visitou o escritório que o PL alugou em Brasília e que servirá de base para Jair Bolsonaro e seus aliados. O PL gastará cerca de R$ 40 mil mensais com o aluguel e o condomínio do escritório duplex, que conta até com uma pequena sala de cinema.

Segundo a reportagem, Walter Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro, também "já esteve no local diversas vezes com outros militares. O general já conta com uma vaga na garagem do prédio”.

