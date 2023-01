Michelle Bolsonaro volta ao Brasil em meio a incertezas sobre o visto do marido, que continua nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - Michelle Bolsonaro, que estava em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, desembarcou no Aeroporto de Brasília no início da noite desta quinta-feira (26).

Usando máscara, boné e um casaco claro e acompanhada de um rapaz e uma menina, Michelle saiu da área de desembarque empurrando um carrinho com bagagem.

Jair Bolsonaro não estava com a esposa. O visto oficial do ex-chefe do Executivo vence na próxima segunda-feira (26) e seu futuro nos EUA é incerto.

Washington não não confirmou a situação de Bolsonaro nos EUA. Em coletiva de imprensa no último dia 9, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, afirmou que, se um portador de visto oficial não estiver mais em solo norte-americano em nome do governo, "cabe a esse portador de visto deixar os EUA ou solicitar uma mudança dentro de 30 dias". Caso contrário, estará sujeito a deportação.

O historiador americano James Green, professor da Universidade Brown e presidente do conselho da organização Washington Brazil Office (WBO), aponta que "como não há um crime declarado que tenha sido cometido por Bolsonaro até agora..., seria difícil o governo americano deportá-lo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.