Michelle retoma agenda pública após derrota de Bolsonaro na eleição

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro volta nesta quarta-feira (24) às agendas públicas. A esposa de Jair Bolsonaro participa do lançamento do programa de distribuição gratuita de absorventes para quatro milhões de adolescentes e mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde.

A primeira-dama confirmou a presença no evento, de acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim.

O marido de Michelle, Jair Bolsonaro, voltou nessa quarta-feira (23) a despachar do Palácio do Planalto, após 20 dias de reclusão no Palácio da Alvorada.

No dia 30 de outubro, o chefe do Executivo federal teve 49,1% dos votos no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi eleito com 50,9%.

