Militantes expulsam bolsonaristas em ato na frente do Palácio do Planalto (vídeo)

Revista Fórum - Nesta quarta-feira (20), militantes com bandeiras do PT e do PCO que protestavam contra Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto expulsaram um grupo de bolsonaristas que tentou tumultuar o ato.

De acordo com o PCO e com testemunhas, os bolsonaristas foram colocados “para correr”. Um dos que foram expulsos é Renan da Silva Sena, funcionário do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que, recentemente, agrediu uma enfermeira que fazia uma manifestação pacífica.

Lembram do agressor da enfermeira? Hoje ele tava mansinho e correu. pic.twitter.com/NqjA2CEr7v May 20, 2020

Relembre o caso de Renan da Silva Sena , funcionário terceirizado do MDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) que agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam uma manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

