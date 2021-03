Militares estão sendo humilhados por Bolsonaro, diz Bruno Boghossian

247 – "Em busca de prestígio, as Forças Armadas aceitaram integrar a experiência bolsonarista no poder. Tornaram-se, na verdade, parte indissociável do desastre produzido pelo presidente. Se os militares guardam rancor pelo sucateamento dos anos FHC e pelas investigações da era petista sobre os crimes da ditadura, o que sentirão sobre a humilhação a que se submeteram com Bolsonaro?​", escreveu o jornalista Bruno Boghossian, em sua coluna desta quarta-feira, na Folha de S. Paulo.

