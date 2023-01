Militares lotados na Presidência participaram do acampamento golpista em frente ao QG do Exército em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - Relatório em posse do Ministério da Justiça identifica pelo menos oito militares da ativa lotados na Presidência da República durante o governo Jair Bolsonaro (PL) que, no ano passado, participaram do acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, informa a Folha de S. Paulo.

Alguns destes oficiais ainda faziam parte de grupos de WhatsApp usados para compartilhar mensagens antidemocráticas e ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O relatório foi produzido durante a transição de governo com base em conversas obtidas de grupos de WhatsApp. Os militares estavam alocados em especial no GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência durante a gestão do general Augusto Heleno, um dos principais aliados de Bolsonaro", diz a reportagem.

Entre os engajados com o acampamento golpista estão o major Alexandre Nunes, apontado como sendo do Exército, o sargento da Marinha Márcio Valverde e o 'sargento Azevedo', da Aeronáutica.

Ronaldo Ribeiro Travasso, Estevão Soares, Thiago Cardoso, Marcos Chiele e Fernando Carneiro Filho também aparecem no documento. Todos são da Marinha.

Outro lado

Thiago Cardoso: "não fui fardado e em nenhum momento me pronunciei ou me manifestei. Fui como um cidadão cristão que defende valores e direitos para fazer orações e conversar com as pessoas. Não concordo com qualquer ilegalidade e jamais concordaria com qualquer prática criminosa. Nesse quesito, posso falar em nome da maioria das pessoas que tive conhecimento de estar ali".

Estevão Soares: "de forma alguma concordo ou defendo qualquer postura antidemocrática ou de natureza violenta. Pauto-me pela discrição, princípio e conduta ilibada e disciplinada que sempre tive como cristão e cumpridor das prerrogativas militares".

Os outros citados não se manifestaram.

A Marinha afirmou não ter sido notificada sobre a eventual prisão de servidores por envolvimento em atos antidemocráticos, mas falou de forma genérica em punir aqueles que apresentaram desvio de conduta: "nesse sentido, as providências são tomadas de acordo com o caso concreto, após conclusão de eventual processo administrativo disciplinar, com o exercício da ampla defesa e do contraditório, para, se for o caso, aplicação de sanções pertinentes".

Exército, Secretaria de Imprensa da Presidência e Ministério da Defesa não se manifestaram. A Aeronáutica disse que só se expressaria se fosse informado o nome completo do militar citado na reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.