Milton Ribeiro diz que não irá a audiência no Senado para explicar suspeitas no MEC

247 - O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro informou nesta quarta-feira, 30, à Comissão de Educação do Senado que não irá para audiência do colegiado sobre possíveis irregularidades no MEC. A audiência estava prevista para esta quinta-feira, 31.

Ele deixou o MEC na segunda-feira, 28, após denúncias de que ele estaria favorecendo pastores na distribuição de verbas da pasta e que havia um gabinete paralelo de pastores no ministério que recebia propina para liberar verbas.

O convite enviado a Milton Ribeiro para que desse explicações sobre suposto favorecimento a pastores na liberação de verbas da pasta foi aprovado pela Comissão na última quinta-feira, 24.

