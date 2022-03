Milton Ribeiro se coloca à disposição do Congresso para prestar esclarecimentos sobre favores a pastores evangélicos no MEC

Apoie o 247

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se colocou à disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI) para prestar esclarecimentos ao Congresso sobre as suspeitas de tráfico de influência envolvendo pastores evangélicos na pasta. As informações são do jornal O Globo.

Ribeiro também recebeu alguns parlamentares governistas na sede do MEC pela manhã desta quarta-feira, 23. Segundo relatos, ele demonstrou tranquilidade diante das últimas revelações.

Ele relatou que não descarta abrir um procedimento interno para avaliar as denúncias, que incluem um suposto pedido de propina por parte do pastor Arilton Moura, que tem ligações com a bancada evangélica.

A Castro, o ministro disse que poderia ser ouvido imediatamente pela Comissão de Educação, independentemente da aprovação de requerimento de convocação

