Mimimi? Flávio Bolsonaro acusa Renan de cometer “assédio” e stalking contra ele

247 - O senador Flávio Bolsonaro afirmou em representação enviada à Procuradoria Geral da República ser vítima de stalking do relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Flavio acusa Renan de ser “ressentido”, promover “assédio” e agir “ilicitamente” com motivação “vil” e de “vingança” contra ele.

Na representação à PGR, Flávio argumenta que o crime de stalking prevê detenção de seis meses a dois anos, além de multa, por “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.

“A pretexto de contribuir com o objeto da CPI da Covid, o representado age ilicitamente, invadindo a vida privada do representante promovendo um tipo peculiar de assédio”, escreveu Flavio. “A ação do representado vai muito além de um mero aborrecimento ou simples infortúnio”, acrescentou, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles .

