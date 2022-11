Ministério da Ciência não tem verba para operar em 2023, dizem membros da transição

Apoie o 247

247 - O baixo orçamento para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações chocou membros da transição do governo Lula (PT), conta Guilherme Amado, do Metrópoles.

"Integrantes do grupo de trabalho afirmam que a pasta não conseguirá operar nenhuma política pública com a verba destinada para 2023", segundo a reportagem. O Projeto de Lei Orçamentária prevê R$ 12,4 bilhões para a pasta no próximo ano.

A situação orçamentária do ministério constará no relatório final que o núcleo entregará a Lula.

"Além da questão orçamentária, a transição está preocupada em revogar atos do ministério no governo Bolsonaro", diz o texto. O revogaço, no entanto, precisa do aval de advogados antes de ser incluído no relatório.

