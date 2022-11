Ministério da Família se recusa a responder MPF do Pará sobre declarações de Damares relacionadas à exploração sexual infantil

Apoie o 247

247 - O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) disse que não vai fornecer detalhes a respeito das declarações da ex-ministra Damares Alves ao Ministério Público Federal no Pará, sobre as informações que divulgou, sem provas, em um culto em Goiânia, sobre tráfico de crianças, tortura e abuso infantil em cidades do Marajó, no Pará.

A pasta sinalizou que não vai responder ao Ministério Público Federal de Marajó sobre as declarações e que somente se reportará à Procuradoria-Geral da República.

De acordo com reportagem do G1, o MPF quer saber “por que somente a ex-ministra tem acesso às informações divulgadas por ela, já que não há registro de informações sobre os crimes sexuais cometidos contra crianças mencionados por Damares no sistema do órgão”, diz trecho da reportagem.

O Grupo Prerrogativa pediu providências ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República sobre as declarações da ex-ministra. O pedido foi encaminhado à Justiça Federal do Pará pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski.

A senadora eleita não apresentou nenhuma prova sobre as denúncias que fez, em outubro deste ano, acerca do suposto tráfico de crianças, tortura e abuso infantil no Arquipélago do Marajó (PA). Como o prazo para que fossem apresentadas provas da denúncia venceu, ela poderá ser processada e responder judicialmente pelas declarações, diz o UOL.

