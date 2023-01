Ministério da Justiça dispensa superintendente da PF no Distrito Federal dois dias após atos terroristas

Portaria do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, com a dispensa do delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos foi publicada no DOU desta terça-feira edit

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, assinou a dispensa do superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos.

A portaria com a dispensa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (10), dois após bolsonaristas e militantes de extrema direita promoverem uma série de atos terroristas em Brasília. Desde o domingo (8), Cappelli foi nomeado interventor da segurança pública do Distrito Federal.

“O superintendente despachou normalmente no cargo nesta terça (10), coordenando os trabalhos da PF na capital federal após a desmobilização dos acampamentos golpistas no Distrito Federal (feita pela Polícia Militar e pelo Exército) e pela detenção de 1,2 mil envolvidos”, diz o G1. Victor Cesar dos Santos estava no cargo desde agosto de 2021.

Ainda segundo a reportagem, “Ricardo Cappelli também promoveu mudanças e exonerou o comandante-geral da PM distrital, Fábio Augusto. Assumiu o cargo o coronel Klepter Rosa Gonçalves”.

